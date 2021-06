08:38

Cristiano Ronaldo retira garrafas de coca-cola da mesa antes de conferência de imprensa

O jogador protagonizou um momento insólito segundos antes do início da conferência de imprensa de antevisão ao duelo da Seleção Nacional com a Hungria, ao desviar da sua frente duas garrafas de Coca Cola... No seguimento, o craque português pegou numa outra e exclamou "água".