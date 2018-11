A carregar o vídeo ...

Depois do jogo pela Juventus no fim-de-semana, Cristiano Ronaldo viajou até Londres com Georgina e o filho mais velho, Cristianinho, para assistir ao encontro entre Novak Djokovic e John Isner, da ATP Finals. Na O2 Arena, o internacional português até de apanha-bolas fez.

Cristiano Ronaldo foi ver ténis e acabou como apanha-bolas













