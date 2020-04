A carregar o vídeo ...

Esta segunda-feira, as praias na Califórnia encheram-se de gente, apesar de o governador Gavin Newsom ter alertado para que as pessoas se afastassem das praias com multidões. Dois condados reabriram as praias, mas reconsideram agora a medida depois das críticas das autoridades de saúde pública.

13:54

Covid-19? Banhistas enchem praias na Califórnia apesar de avisos











