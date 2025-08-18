Sábado – Pense por si

Repórter SÁBADO
Para continuar a ler Já tem conta? Faça login
Registar Assine já Cancele quando quiser
18 de agosto de 2025 às 15:15

Entrevista exclusiva à mãe que teve parto na rua. O Repórter SÁBADO na íntegra

Uma mulher de 28 anos deu à luz, com a ajuda dos pais, no meio da rua no Carregado, em Alenquer. A ministra da Saúde solicitou a abertura de um inquérito e o SNS já admitiu ter havido "erro humano". O Repórter SÁBADO falou em exclusivo com Soraia Moreira que, apesar de ainda estar em choque com o que aconteceu, está grata por estar de boa saúde, assim como a sua bebé.

Mostrar mais
voltar
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente