13 de setembro de 2025 às 16:02

Confrontos entre manifestantes e agentes de imigração em Chicago

Manifestantes enfrentaram agentes do ICE, agência para a imigração dos EUA, esta sexta-feira, perto de um centro de detenção nos arredores de Chicago. No mesmo dia, um agente do ICE matou a tiro um suspeito que tentou fugir à detenção.

