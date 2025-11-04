Sábado – Pense por si

04 de novembro de 2025 às 22:30

Pizarro diz que “não é contra decisão do PS”, apesar de apoiar candidatura de Gouveia e Melo

O ex-ministro socialista explicou o porquê de apoiar o almirante e não António José Seguro, como o Partido Socialista.

