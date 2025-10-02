Sábado – Pense por si

02 de outubro de 2025 às 18:39

Confrontos entre manifestante pró-Palestina e polícia frente à estação central de Bolonha

Manifestantes pró-Palestina, essencialmente estudantes, entraram esta quinta-feira em confrontos com a polícia quando tentavam entrar na estação central de Bolonha, Itália. Os manifestantes mostravam o seu apoio à Flotilha Global Sumud.

