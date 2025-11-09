Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de novembro de 2025 às 11:48

Comunidades do Haiti lutam para recuperar do furacão Melissa

Mais de uma semana após o furacão Melissa ter atingido o Haiti, os residentes de Petit-Goâve ainda lutam para reconstruir suas vidas após perderem familiares e propriedades.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.