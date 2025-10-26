Sábado – Pense por si

Vídeos
26 de outubro de 2025 às 11:55Associated Press

Competição de castelos de areia reúne milhares de pessoas em São Francisco

Na praia de Ocean Beach, em São Francisco, nos EUA, decorreu a 43.ª edição do evento anual Leap Sandcastle Classic, com equipas de profissionais e estudantes a construírem enormes esculturas de areia sob o tema “Level Up!”. O evento serve também para angariar fundos para a educação artística na região.

