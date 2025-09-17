Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
17 de setembro de 2025 às 15:26

Como será a visita de Donald Trump ao Reino Unido?

O presidente dos EUA, Donald Trump, chegou ao Reino Unido na terça-feira para uma visita de Estado de dois dias. A jornalista da AP Danica Kirka explica como será o encontro, que promete muita pompa e extravagâncias.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)