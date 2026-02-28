Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de fevereiro de 2026 às 13:38

Comandante anuncia desvio de voo da Qatar Airways devido ao fecho do espaço aéreo iraquiano

Imagens gravadas por um passageiro mostram o momento em que o comandante de um voo da Qatar Airways com destino a Barcelona anuncia o regresso a Doha, após o encerramento do espaço aéreo do Iraque devido à escalada do conflito no Médio Oriente.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana