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01 de maio de 2026 às 15:00

Moradores retirados de casa devido aos incêndios florestais em Itália

Imagens mostram também câmaras térmicas usadas para monitorizar os incêndios.

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