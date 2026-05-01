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01 de maio de 2026 às 15:00

Mourinho e a renovação de Rui Borges: "Estou feliz por ele"

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã do Benfica com o Famalicão, José Mourinho foi questionado sobre a renovação de Rui Borges com o Sporting.

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