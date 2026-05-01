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01 de maio de 2026 às 15:06

Centenas de manifestantes detidos em Istambul durante celebrações do 1.º de Maio

Manifestantes foram detidos ao tentar chegar à Praça Taksim em Istambul, na Turquia, nesta sexta-feira, como forma de desafiar a proibição imposta pelo governo. A praça foi declarada uma zona proibida para protestos por motivos de segurança.

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