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01 de maio de 2026 às 15:30

Mourinho: "Pode parecer incompreensível, mas preferia ser obrigado a ganhar os 9 pontos"

Apesar de o Benfica estar em vantagem em relação ao Sporting na luta pelo 2.º lugar, José Mourinho não quer que a equipa pense que "7 pontos são suficientes".

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