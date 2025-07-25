Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de julho de 2025 às 14:54

“Com demasiada fome, as crianças não conseguem chorar”: Médica relata situação trágica em Gaza

As famílias não conseguem comida, os hospitais enchem-se de crianças desnutridas. No principal hospital para crianças desnutridas no norte de Gaza, a situação piora de dia para dia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h