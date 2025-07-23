Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de julho de 2025 às 20:44

Cidadania sem educação sexual. Que mais conteúdos vamos perder?

Rosário Mello e Castro, diretora da Máxima, defende que a retirada da sexualidade da disciplina da Cidadania aumenta as desigualdades.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30