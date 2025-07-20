Sábado – Pense por si

20 de julho de 2025 às 16:49

Chuvas torrenciais na Coreia do Sul causam 14 mortos e 12 desaparecidos

Fortes chuvas que assolaram a Coreia do Sul durante cinco dias obrigaram à retirada de quase quatro mil pessoas. As regiões do sul foram afetadas por cerca de 600 a 800 milímetros de chuva.

