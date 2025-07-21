Sábado – Pense por si

21 de julho de 2025

Chuva intensa provoca inundações em Moscovo

As fortes chuvas que caíram na capital russa na noite de domingo e manhã de segunda-feira deixaram várias zonas de Moscovo inundadas. Segundo os meteorologistas, choveu neste período o equivalente a um mês.

