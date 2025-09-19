Sábado – Pense por si

19 de setembro de 2025 às 18:55

Macron inaugurou as torres de Notre Dame

Seis anos depois do incêndio de 2019, as torres da Catedral de Notre-Dame voltaram a abrir ao público esta sexta-feira, numa cerimónia inaugurada pelo presidente francês, Emmanuel Macron.

