Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
19 de setembro de 2025 às 18:52

Agricultor russo bate recorde com abóbora gigante de quase uma tonelada

Alexander Chusov, um agricultor da região de Moscovo, bateu o recorde nacional ao cultivar uma abóbora com 969kg, após seis meses numa estufa especial com cuidados precisos de rega e nutrição.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)