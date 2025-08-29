Sábado – Pense por si

29 de agosto de 2025 às 12:54

Chuva intensa deixa estradas totalmente inundadas na Arábia Saudita

As fortes chuvas que se fizeram sentir, esta semana, na Arábia Saudita deixaram as estradas da cidade de Taif, no oeste do país, totalmente inundadas.

