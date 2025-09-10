Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de setembro de 2025 às 23:00Associated Press

Cheias repentinas na Indonésia fazem pelo menos 11 mortos

As chuvas torrenciais que começaram esta segunda-feira na Indonésia causaram inundações e deslizamentos de terra em várias zonas, incluindo a ilha turística de Bali. As equipas de resgate recuperaram os corpos de pelo menos 11 pessoas. 13 continuam desaparecidas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h