Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de agosto de 2025 às 19:09

“Certamente prejudicará a economia”: Presidente da Suíça sobre tarifa de 39% imposta por Trump

Karin Keller-Sutter disse que o número imposto pelos Estados Unidos não é o mesmo mencionado durante as negociações com o governo de Donald Trump.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)