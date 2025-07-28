Sábado – Pense por si

28 de julho de 2025 às 21:20

Centenas de incêndios florestais assolam a Bulgária

Várias aldeias em todo o país foram danificadas, com dezenas de casas totalmente destruídas pelo fogo. A luta contra os fogos tem sido dificultada pelos ventos fortes.

