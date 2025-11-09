Sábado – Pense por si

09 de novembro de 2025 às 11:50

Centenas de casas, carros e ruas destruídas: imagens mostram devastação causada pelo tornado mortal no Brasil

O tornado que atingiu velocidades superiores a 250 km/h e destruiu dezenas de casas, levou o governo a declarar estado de emergência na região no estado brasileiro do Paraná. Matou seis pessoas e feriu mais de 400 na noite de sexta-feira.

