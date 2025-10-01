Sábado – Pense por si

01 de outubro de 2025 às 14:26

Casas desmoronam-se em pleno oceano na Carolina do Norte devido às tempestades

Cinco casas desocupadas ao longo dos Outer Banks da Carolina do Norte, nos EUA, desabaram no oceano, esta terça-feira, num momento em que a passagem dos furacões Humberto e Imelda provocam fortes cheias.

