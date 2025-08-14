Sábado – Pense por si

14 de agosto de 2025 às 14:41

Casa fica completamente destruída após queda de máquina de construção na Flórida

Uma máquina de grandes dimensões caiu sobre uma casa no estado norte-americano da Florida. As causas do incidente ainda não são conhecidas.

