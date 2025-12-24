Sábado – Pense por si

24 de dezembro de 2025 às 20:05

Camião-cisterna explode na autoestrada entre Roma e Nápoles durante o pico de trânsito do Natal

Um camião-cisterna carregado com GPL (Gás de Petróleo Liquefeito) explodiu na autoestrada A1 entre Roma e Nápoles durante o pico do tráfego natalício. Não foram registados feridos.

