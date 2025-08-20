Sábado – Pense por si

20 de agosto de 2025 às 12:40

Câmara de carro capta momento em que meteorito atravessa o céu no Japão

Um meteorito iluminou o céu em Kagoshima, no oeste do Japão, na terça-feira à noite.

