Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de janeiro de 2026 às 21:16

"Caiu a parede e o teto, mas o altar ficou intacto": Novas imagens mostram destruição na capela do palacete de José Cid

Pinheiro centenário caiu em cima da casa do cantor em Mogofores, Anadia. Mulher de José Cid ficou impressionada com o facto de, apesar dos estragos, nenhuma das peças do altar ter sido destruída: "Há qualquer coisa que eu não consigo explicar."

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente