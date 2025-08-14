Sábado – Pense por si

14 de agosto de 2025 às 07:55

Cães, ovelhas e burros: animais resgatados devido a incêndio em cidade portuária da Grécia

Com Patras ameaçada por um incêndio, cidadãos e serviços de emergência resgataram atempadamente animais domésticos e de quinta, assegurando-lhes abrigo e cuidados.

