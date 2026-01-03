Sábado – Pense por si

03 de janeiro de 2026 às 21:00

Bombeiros que responderam ao incêndio mortal numa discoteca na Suíça prestam homenagem às vítimas

Os bombeiros que responderam ao incêndio mortal no bar Constellation, na estância de esqui suíça de Crans-Montana, foram recebidos com aplausos no sábado, quando visitaram o memorial improvisado às vítimas.

