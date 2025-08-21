Sábado – Pense por si

21 de agosto de 2025 às 14:16

Bombeiros franceses e alemães ajudam no combate às chamas em Espanha

Espanha vive a pior época de incêndios das últimas décadas e para apoiar o combate às chamas já foram enviados para o país bombeiros franceses e alemães.

