20 de julho de 2025 às 16:15

BE diz que PSD e parte do PS renderam-se às ideias da extrema-direita

De acordo com Mariana Mortágua, falar sobre temas da extrema-direita significa a procura pelo poder. "É uma política meramente oportunista", acusou.

