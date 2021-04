18:11

Autoridades russas apagam graffiti de Navalny em São Petersburgo

As autoridades russas removeram, esta quarta-feira, um graffiti do opositor russo Alexei Navalny, que apareceu pintado numa parede no centro de São Petersburgo durante a madrugada. O mural foi coberto com tinta 90 minutos depois de a polícia ter chegado ao local.