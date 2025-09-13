Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de setembro de 2025 às 17:24

Autoridades investigam casa e apreendem carro do suspeito do homicídio de Charlie Kirk

A polícia esteve na residência de Tyler Robinson, o jovem detido pela morte do ativista conservador Charlie Kirk, esta sexta-feira. No local, as autoridades realizaram buscas e rebocaram o carro do suspeito.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)