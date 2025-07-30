Sábado – Pense por si

30 de julho de 2025 às 14:41

Autoridades dominicanas fazem uma das maiores apreensões de droga do país

As autoridades da República Dominicana perseguiram um barco durante mais de 12 horas e acabaram por apanhar 1,5 tonelada de cocaína a bordo.

