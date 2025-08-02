Sábado – Pense por si

02 de agosto de 2025 às 14:12

Autoestrada coberta de cachorros-quentes após acidente de camião nos EUA

Um camião que transportava cachorros-quentes sofreu um acidente, espalhando a carga por uma autoestrada no estado da Pensilvânia, esta sexta-feira. O trânsito teve de ser bloqueado temporariamente em ambas as vias.

