Há 53 minutos

Ativistas exigem proibição de touradas na Cidade do México

Manifestantes com bandarilhas improvisadas no corpo e salpicados com tinta vermelha, a imitar sangue, protestaram em frente ao Congresso na Cidade do México, esta quarta-feira, e exigiram a proibição de touradas. Há duas semanas, a Cidade do México realizou a primeira tourada em quase dois anos, após o tribunal federal ter revogado a proibição temporária destes eventos.