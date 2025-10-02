Sábado – Pense por si

02 de outubro de 2025 às 11:38

Ativistas argentinos saíram à rua em apoio à flotilha humanitária para Gaza

Vários ativistas socialistas reuniram-se nas ruas de Buenos Aires, na Argentina, em protesto contra a interceção de Israel à flotilha humanitária com destino a Gaza.

