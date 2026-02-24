Sábado – Pense por si

Vídeos
24 de fevereiro de 2026 às 10:38

Atentado suicida em Moscovo mata um polícia

Um homem, ainda não identificado pelas autoridades, detonou um explosivo próximo de uma viatura policial em Moscovo, Rússia, na madrugada desta terça-feira. Segundo as autoridades, o atacante e um polícia morreram e outros dois agentes ficaram feridos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.