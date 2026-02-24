Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de fevereiro de 2026 às 11:02

Ambulância aérea cai na Índia e faz sete mortos

Uma ambulância aérea caiu, na segunda-feira, numa floresta no leste da Índia, matando todas as sete pessoas que seguiam a bordo. O avião transportava para Nova Deli um paciente com queimaduras graves.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)