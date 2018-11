A carregar o vídeo ...

Na cidade de Bodrum, perto do mar Egeu, fortes chuvadas inundaram as ruas, empurrando viaturas, caixotes do lixo e objectos pela rua.

17:59

Até os carros leva. Chuva forte inunda Turquia Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.