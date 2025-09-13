Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de setembro de 2025 às 15:21

Ataques e explosões continuam em Gaza enquanto palestinianos são forçados a evacuar a cidade

Ataques aéreos voltaram a atingir a Cidade de Gaza esta sexta-feira, forçando milhares de pessoas a fugir para o sul do enclave antes da ofensiva terrestre israelita.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30