Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de agosto de 2025 às 17:06

Ataque russo mata cinco pessoas na cidade ucraniana de Kharkiv. Duas eram crianças

Cinco pessoas, incluindo duas crianças, morreram num ataque russo na cidade ucraniana de Kharkiv, na noite de domingo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.