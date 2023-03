22:41

Atacante de Centro Ismaelita perdeu a mulher em Lesbos e pediu ajuda ao ACNUR

Em 2021, o autor do ataque ao centro Ismaili em Lisboa confessou que enfrentava "condições de vida difíceis" após a morte da mulher e tendo três filhos. No vídeo publicado pela organização Red SOS Refugiados Europa referiu: "Toda a gente me diz para esperar, esperar"