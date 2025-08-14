Sábado – Pense por si

14 de agosto de 2025 às 14:46

Assaltantes roubam cerca de 600 euros de camião na Filadélfia

Dois homens armados roubaram, esta terça-feira, um camião da ‘Brinks’, uma empresa especializada em transporte seguro de dinheiro. Foi tudo apanhado pelas câmaras de videovigilância.

