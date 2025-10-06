Sábado – Pense por si

06 de outubro de 2025 às 23:03Associated Press

“As mulheres são líderes da paz para tudo e todos”: Guterres alerta para o aumento da violência contra mulheres em zonas de conflito

O Conselho de Segurança das Nações Unidas debateu, esta segunda-feira, a situação das mulheres e raparigas em zonas de conflito. António Guterres, secretário-geral da ONU, alertou para o número recorde de mulheres expostas à guerra e denunciou o aumento da violência sexual.

