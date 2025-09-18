Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de setembro de 2025 às 16:56

As imagens do banquete ‘real’ com que Trump foi recebido no Castelo de Windsor

Donald Trump foi recebido, esta quarta-feira, com um banquete de Estado no Castelo de Windsor, onde estiveram presentes, além da família real e representantes de Estado, gigantes da tecnologia e líderes da indústria.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30